В Прикарпатье при выезде из села Назавизов произошло дорожно-транспортное происшествие.

Несчастье произошло около 20 часов вечера 28 августа. Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины, произошло столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля. В легковом автомобиле был обнаружен мужчина без признаков жизни.

«16 пострадавших из автобуса были доставлены в лечебное учреждение, из них шестеро – дети. Всего в автобусе находились 22 человека», - сообщили в ГСЧС.

По словам очевидцев, автобус ехал во Франковск.

«Водитель Пежо выехал на встречную полосу. Удар был такой, что автобус развернуло назад... », - цитирует издание «Galka.if.ua» очевидцев ДТП.

Напомним, ранее стало известно, что в Румынии перевернулся автобус с украинцами.

ДТП произошло в коммуне Гароафа уезда Вранча - там перевернулся пассажирский автобус, которым из Турции ехали 43 гражданина Украины, в том числе дети. В результате ДТП пострадали 23 человека, их госпитализировали.

Вероятно, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением. Автобус перевернулся после того, как выехал на мост.

Также сообщалось о страшном ДТП с большим количеством жертв.

Кроме того, Politeka.net писала о трагедии на трассе Киев-Чоп.