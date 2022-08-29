Несчастье произошло около 20 часов вечера 28 августа. Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины, произошло столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля. В легковом автомобиле был обнаружен мужчина без признаков жизни.
«16 пострадавших из автобуса были доставлены в лечебное учреждение, из них шестеро – дети. Всего в автобусе находились 22 человека», - сообщили в ГСЧС.
По словам очевидцев, автобус ехал во Франковск.
«Водитель Пежо выехал на встречную полосу. Удар был такой, что автобус развернуло назад... », - цитирует издание «Galka.if.ua» очевидцев ДТП.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Впервые в истории: США и НАТО провели для путина предел, который он не смог переступить
Мощная стихия ударила по Украине, появились кадры града: чего ждать от погоды дальше
Леся Никитюк проснулась на полу возле унитаза: телеведущая рассказала о пережитом кошмаре
"Боже, как жалко": трагически оборвалась жизнь украинского депутата, появились кадры с места
Напомним, ранее стало известно, что в Румынии перевернулся автобус с украинцами.
ДТП произошло в коммуне Гароафа уезда Вранча - там перевернулся пассажирский автобус, которым из Турции ехали 43 гражданина Украины, в том числе дети. В результате ДТП пострадали 23 человека, их госпитализировали.
Вероятно, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением. Автобус перевернулся после того, как выехал на мост.
Также сообщалось о страшном ДТП с большим количеством жертв.
Кроме того, Politeka.net писала о трагедии на трассе Киев-Чоп.