Папа Римский Франциск осуждает войну, которую начала россия против Украины, и его заявления по этому поводу не следует расценивать как политическую позицию.

Об этом говорится в коммюнике, распространенном пресс-службой Святого Престола.

Как отмечается в заявлении, в контексте войны в Украине имели место многочисленные выступления Папы Франциска и его сотрудников. Однако в последние дни возникали "публичные дискуссии о политическом значении, присваиваемом таким высказыванием".

В этой связи в пресс-службе Святого Престола подчеркнули: "Слова Папы Римского по этому драматическому вопросу нужно понимать как голос, возвышенный в защиту человеческой жизни и ценностей, связанных с ним, а не как занятие политической позиции.

Относительно широкомасштабной войны в Украине , начатая российской федерацией, выступления Папы Франциска являются четкими и однозначными в осуждении ее как морально несправедливой, неприемлемой, варварской, безумной, отвратительной и святотатской».

Как сообщалось, Папа Римский Франциск назвал "невинной жертвой войны" Дарью Дугину – дочь главного идеолога «русского мира» Александра Дугина.

Напомним, ВСУ теперь каждый день уничтожают базы, места скопления техники и живой силы, склады с боеприпасами россиян.

Также сообщалось, что в ЕС сказали, как придумали "наказать" россиян и белорусов.

Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов призвал готовиться к затяжной войне.