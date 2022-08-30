Алексей Данилов назвал пять основных отличий между Украиной и Россией, которые являются решающими в войне за Независимость.
Об этом Секретарь СНБО пишет в Facebook
Данилов назвал 5 критериев, в которых сравнил Украину с агрессором:
- Консолидация вокруг украинского национального сопротивления растет, а поддержка войны среди россиян падает.
- Силы обороны Украины интенсивно берут на вооружение современную западную технику, а армия России снимает с хранения старую советскую.
- Мобилизационный потенциал Украины постоянно усиливается, а России исчерпывается. Общая мобилизация для кремля – путь к внутренней дестабилизации.
- Украинская армия постоянно наращивает качество, а Россия постепенно теряет преимущество в количестве.
- Украинцы борются за жизнь и будущее, россияне воюют за унитаз б/у и порцию "Боярышника". "Боярышника".
Напомним, ВСУ теперь каждый день уничтожают базы, места скопления техники и живой силы, склады с боеприпасами россиян.
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Также сообщалось, что в ЕС сказали, как придумали "наказать" россиян и белорусов.
Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов призвал готовиться к затяжной войне.