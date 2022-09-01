Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что по всей линии фронта уже начинается жара. По его словам, в южном направлении "просто увеличилось количество высокоточных обстрелов логистически-тыловой инфраструктуры российской армии", а Украина ведет не типичное для россиян контрнаступление. Об этом Подоляк рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.
Советник отметил, что сейчас Вооруженные силы Украины сейчас активно используют знаменитые уже системы HIMARS и все системы MLRS для того, чтобы разрушать тыловое обеспечение оккупантов.
"Количество накопленных управляемых снарядов, реактивных снарядов у нас увеличивается, потому что партнеры нам интенсивно помогают. Так вот, мы интенсивно разрушаем всю эту складскую инфраструктуру… И таким образом мы обескровливаем военные группировки РФ, и постепенно оттесняем их со своей территории. Именно таким будет контрнаступление", - отметил Подоляк.
Советник главы Офиса президента также сообщил, что украинские войска будут наступать по всей линии фронта протяженностью 1300 километров.
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