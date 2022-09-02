Взрывы прогремели ночью 2 сентября в районе школы милиции в оккупированном Херсоне. Об этом
Из-за взрывов пострадало общежитие, которое находилось рядом.
На фото с места происшествия видно, что верхние этажи здания полностью разрушены.
В тоже время местные утверждают, что в общежитие поселили кадыровцев, которые прибыли в оккупированный Херсон.
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"В оккупированном Херсоне кто-то неаккуратно курил возле общежития школы полиции", - шутят в телеграм-канале.
Активист Сергей Стерненко утверждает, что в общежитии также проживали сотрудники ФСБ. «Местные мне это подтверждают: Их там много должно было быть, и ФСБ и воины, их туда месяц назад примерно автобусами завозили», — написал он в Twitter.
В то же время, официально информацию о попадании в общежитие с оккупантами не комментировали.
Напомним, ВСУ устроили оккупантам в Мелитополе еще одну адскую ночь.
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