В захваченном россиянами Херсоне раздались мощные взрывы рядом с общежитием, где поселили военных рф.

Взрывы прогремели ночью 2 сентября в районе школы милиции в оккупированном Херсоне. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ со ссылкой на сообщения очевидцев.

Из-за взрывов пострадало общежитие, которое находилось рядом.

На фото с места происшествия видно, что верхние этажи здания полностью разрушены.

В тоже время местные утверждают, что в общежитие поселили кадыровцев, которые прибыли в оккупированный Херсон.

"В оккупированном Херсоне кто-то неаккуратно курил возле общежития школы полиции", - шутят в телеграм-канале.

Активист Сергей Стерненко утверждает, что в общежитии также проживали сотрудники ФСБ. «Местные мне это подтверждают: Их там много должно было быть, и ФСБ и воины, их туда месяц назад примерно автобусами завозили», — написал он в Twitter.

В то же время, официально информацию о попадании в общежитие с оккупантами не комментировали.

Напомним, ВСУ устроили оккупантам в Мелитополе еще одну адскую ночь.

Также сообщалось, что скрытая мобилизация в России набирает обороты - военкоматы получили новый приказ.

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