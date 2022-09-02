Жителям ряда областей Украины в период с 7 сентября по 10 октября, будут приходить сообщения о возможно угрозе.

Об этом, как пишет Politeka.net, предупредили в ГСЧС Украины.

«Планируется проведение тестирования рассылки через сети операторов мобильной связи "Киевстар", "Водафон" и "Лайфселл" информационных сообщений о возможных угрозах», - говорится в сообщении.

Украинцев просят не паниковать и с пониманием отнесись к тому, что необходимо проверить работу указанной систему оповещения.

"Проссим

Добавим, что в свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявиил, что Украина оказалась в эпицентре российского радиационного шантажа.

Как заявил украинсский лидер на международном экономическом форуме «Амброзетти».

Он подчеркнул, что это нужно кремлю, чтобы заставить Европу отказаться от помощи Украине. Зеленский также призвал не идти на поводу у агрессора.

«Под прикрытием атомной станции российская армия обстреливает соседние города и районы. В этом стратегия была. Оккупанты обстреливают и саму станцию, чтобы давить на Украину и на всех в Европе и на мир. Они хотят, чтобы вы проявили слабость, чтобы вы сдались и перестали поддерживать Украину. Вот для чего Россия делает этот радиационный шантаж», - подчеркнул президент.

Напомним, Киев затянуло вонючим дымом - какими проблемами это грозит здоровью и при каких симптомах надо обратиться к врачу.

Также сообщалось об изменениях относительно комендансткого часа.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинская спортсменка отказалась жать руку белоруске.