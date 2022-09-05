Механизм аттракциона дал сбой и конструкция, расположенная в одном из парков развлечений в Индии, рухнула на глазах у других отдыхающих парка.

Как сообщают местные СМИ, в момент падения аттракциона в нем находились люди, в результате пострадали не менее 16 человек.

В соцсетях уже появились кадры, на которых можно увидеть, что конструкция с людьми внезапно падает с многометровой высоты.

«Кошмар», «Какой ужас», «бедные люди», "О, нет!", "Никогда не пытайтесь кататься на ярмарочных аттракционах. Никаких мер безопасности", "О боже мой!", "Конструкция кажется перегруженной", "Сумасшедшая поездка, молюсь, чтобы никто не погиб" - комментируют кадры пользователи соцсетей.

Известно, что среди пострадавших есть женщины и дети.

Напомним, на днях похожее несчастье произошло в Чехии – там карусель с людьми упала с 15-метровой высоты.

Инцидент произошел в Гавиржове, в результате которого пострадало минимум 17 человек.

После падения аттракцион продолжал вращаться.

Ранее в августе в итальянской Тоскане колесо обозрения попало под ударт стихии. Штормовой ветер с такой силой раскрутил кабинки, будто это мельница. Очевидцы засняли, как ветер отрывал и швырял части аттаракциона.

Также сообщалось о несчастье в Киевской области с 7-летним ребенком.

Кроме того, Politeka.net сообщала о трагедии в канадской провинции, в результате которой погибли не менее 15 человек, еще 15 пострадали.