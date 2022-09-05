Стало известно о задержании людей, причастных к взрыву на детском мероприятии в Чернигове 3 сентября.

На данный момент известно о 15 пострадавших, среди которых 8 детей, пишет Politeka.net. О задержании причастных к несчастью сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня получил доклад о том, что по подозрению в совершении уголовного правонарушения были задержаны два человека, непосредственно причастные к трагическому инциденту в Чернигове – тот, кто дал приказ отвезти боевое оружие на публичное городское мероприятие и тот, кто разрешил ребенку взять оружие в руках", - сообщил Зеленский.

Уголовное производство расследует ГБР.

Напомним, днем 3 сентября в исторической части Чернигова на мероприятии, предусматривавшем интерактив для детей, сработал гранатомет и произошел взрыв.

По состоянию на 4 сентября за медицинской помощью обратились 15 человек, из них 8 детей и 7 взрослых. Двое детей и двое взрослых находятся в больницах, состояние одного из детей оставалось тяжелым. Наиболее пострадавшего в результате взрыва двухлетнего мальчика оперировали в субботу почти 7 часов.

«Мы должны ответить на два главных вопроса: Первый - каким образом на мирном мероприятии для детей появились военные и второй производный от первого – почему у военных было боевое оружие. Сейчас над этим работают следователи", – комментировал произошедшее глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

По его словам, было обращение общественной организации о проведении мирного детского мероприятия с игровыми активностями.

«"Никакого сообщения, что там будет какая-либо выставка военного вооружения или будут военные, не было. Если бы было сообщение, что там будут военные, мы бы вмешались в ситуацию, и военные бы в таких мероприятиях не участвовали", – пояснял Чаус.

Также напомним о несчастье с 7-летним мальчиком в Киевской области.

Кроме того, Politeka.net писала о гибели двух сестер и их маленького брата.