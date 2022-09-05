В воскресенье, 5 сентября, частный самолёт Cessna направлявшийся из испанского Хереса в Кёльн, разбился возле берегов Латвии. Борт должен был приземлиться в Германии, однако продолжил полет дальше. Об этом сообщает DW.
Истребители из Германии, Дании и Швеции были подняты в воздух, чтобы попытаться установить визуальный контакт с экипажем, но, по сообщениям ВВС Дании, их пилоты не смогли разглядеть пилота и уверили, что за штурвалом никого не было.
Вскоре частный лайнер начал терять скорость и высоту, после чего упал в море недалеко от города Вентспилс. СМИ сообщают, что на борту было 6 человек.
Руководитель шведской поисково-спасательной операции Ларс Антонссон сообщил, что человеческих останков на месте крушения пока обнаружено не было.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Женщинам будет запрещено покидать Украину с 1 октября: в Минобороны прояснили детали с военнообязанными
Виталий Ким поразил редким фото с красоткой-женой и тремя детьми: "Надежный тыл!"
ЧП настигло группу российских туристов, сразу шесть жертв: кадры и подробности проиходящего
Арестович обманывал украинцев, раскрыта печальная правда: "Улыбался в эфире и говорил, что..."
При этом эксперт по авиационной безопасности Ханс Кьялль заявил, что пассажиры могли потерять сознание из-за проблем с давлением в салоне.
Напомним, двое мужчин устроили резню, уже известно о 10 жертвах.
Также сообщалось о трагической гибели 17-летнего парня, который дотронулся до российского кассетного боеприпаса.
Кроме того, Politeka.net писала, что трагическое продолжение получила история со штурмом кафе.