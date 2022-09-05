Загадочная авиакатастрофа произошла у берегов Латвии — в Балтийское море упал самолет с людьми.

В воскресенье, 5 сентября, частный самолёт Cessna направлявшийся из испанского Хереса в Кёльн, разбился возле берегов Латвии. Борт должен был приземлиться в Германии, однако продолжил полет дальше. Об этом сообщает DW.

Истребители из Германии, Дании и Швеции были подняты в воздух, чтобы попытаться установить визуальный контакт с экипажем, но, по сообщениям ВВС Дании, их пилоты не смогли разглядеть пилота и уверили, что за штурвалом никого не было.

Вскоре частный лайнер начал терять скорость и высоту, после чего упал в море недалеко от города Вентспилс. СМИ сообщают, что на борту было 6 человек.

Руководитель шведской поисково-спасательной операции Ларс Антонссон сообщил, что человеческих останков на месте крушения пока обнаружено не было.

При этом эксперт по авиационной безопасности Ханс Кьялль заявил, что пассажиры могли потерять сознание из-за проблем с давлением в салоне.

Напомним, двое мужчин устроили резню, уже известно о 10 жертвах.

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