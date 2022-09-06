Об инциденте рассказала мама пострадавшей девочки Роксолана Малий на своей странице в Фейсбук. Причиной агрессивного поведения женщины по всей видимости стало то, что у ребенка была подушка с вышитым военнослужащим ВСУ и русским военным кораблем.

Из ее рассказа можно понять, что она вместе с детьми была в Украине, а потом летела из Австрии в Испанию самолетом. Когда девочка выходила в туалет, то пожилая россиянка ударила ее ладонью в спину.

"Селена хочет в туалет, складывает столик, с сиденья перед ней продвигается рука в наш ряд, замахивается и дает ей оплеуху, которая пришлась по спине, потому что Селена как раз развернулась в сторону прохода. Я замечаю это боковым зрением, не совсем понимаю, что произошло, поворачиваюсь к Селене. Она выглядит очень напуганной, говорит, что не знает, что случилось, и что ей очень неприятно. Испуганная выходит в туалет. Я все еще не могу понять, что произошло, заглядываю на сиденье впереди – дамочка лет 50-ти с закрытыми глазами, вроде спит", – рассказала украинка.

Шокированная украинка сделала замечание россиянке, однако та сделала вид, что спит.

Тогда мать девочки позвала бортпроводника для разрешения конфликтной ситуации.

"Мадам не выдерживает, поворачивается ко мне и говорит: "Женщина, ваши дети невоспитанные!" (на русском – ред.). Дальше мадам несет чепуху, я не вижу места для диалога и снова на английском говорю, что разговор завершен. Приходится повторить трижды, пока мадам наконец перестает ко мне обращаться с претензиями... 20 минут до посадки я сидела на месте Селены, позади мадам, и внутри меня происходила настоящая война. Дикая часть меня впилась ногтями в Селенину подушку с изображением воина ВСУ и русского военного корабля, и живо представляла, как этой самой подушкой я перекрываю дыхательные пути мадам к моменту ее полной асфиксии. Цивилизованная часть напоминала мне, что я не быдло, а фантазирование еще никогда не было преступлением", – поделилась украинка.

Мать девочки написала заявление в полицию на неадекватную россиянку.

«Нас эскортировали отдельно от мадам, собрали данные и показы, инструктировали по дальнейшим действиям. Согласно указаниям, мы далее обратились за медицинским обследованием, которое необходимо для того, чтобы подать заявление в полцию, и, собственно, подали заявление в полицию», – отметила Роксолона Малый.

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