Синоптики сообщили, что температура воздуха начнет повышаться, однако ночи по-прежнему будут холодными.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу, в среду, 7 сентября, ожидается в среднем +19 градусов выше нуля. Теплее всего будет на Закарпатье +24 градусов и на юге страны - до +22 градусов тепла.

Стабильно будет продолжаться более холодная погода на востоке, по сравнению с остальной частью страны - там будет +14...+17 градусов, а ночью опустится до +3 градусов.

По всей территории Украины будет преобладать суха и солнечная погода, без существенных осадков.

В Киеве 7 сентября также будет сухо. Температура ночью 5-7 градусов, днем 16-18 выше нуля. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

В четверг, 8 сентября, немного потеплеет, но небо затянется облаками. Ожидается +21 градус в среднем по стране днем и +8 ночью.

Напомним, на выходные готовьте зонтики.

Также сообщалось, что погода разделит Украину – где пройдут дожди, а где ждать +4.

Кроме того, Politeka.net писала, что сентябрь удивит резким изменением погоды.