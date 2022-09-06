Об этом информирует
Согласно прогнозу, в среду, 7 сентября, ожидается в среднем +19 градусов выше нуля. Теплее всего будет на Закарпатье +24 градусов и на юге страны - до +22 градусов тепла.
Стабильно будет продолжаться более холодная погода на востоке, по сравнению с остальной частью страны - там будет +14...+17 градусов, а ночью опустится до +3 градусов.
По всей территории Украины будет преобладать суха и солнечная погода, без существенных осадков.
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В Киеве 7 сентября также будет сухо. Температура ночью 5-7 градусов, днем 16-18 выше нуля. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.
В четверг, 8 сентября, немного потеплеет, но небо затянется облаками. Ожидается +21 градус в среднем по стране днем и +8 ночью.
Напомним, на выходные готовьте зонтики.
Также сообщалось, что погода разделит Украину – где пройдут дожди, а где ждать +4.
Кроме того, Politeka.net писала, что сентябрь удивит резким изменением погоды.