Как видно на появившихся в Сети кадрах, в драке участвовали, как парни, так и девушки.
Одного из участников стычки, судя по видео, несколько раз ударили ногами.
«На Подоле все стабильно – молодые интеллектуалы набухиваются, а затем устраивают потасовки. Чхать на войну, чхать на все – у них свой движняк «молодежный», «На передовую, чтобы мозги вкрутили», «Такой биомусор вон из Украины», «Исправительные работы. На месяц. Уборка, помощь инвалидам, пенсионерам», - комментируют кадры пользователи соцсетей.
Напомним, ранее на Почтовой площади Подольского района столицы четверо 18-летних парней избили 34-летнего мужчину, который через несколько дней скончался в больнице от травм, несовместимых с жизнью.
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«Между 34-летним местным жителем и компанией 18-летних юношей возник внезапный конфликт, в ходе которого молодые люди вместе набросились на пострадавшего. Они избивали мужчину даже после того, как он упал на землю и потерял сознание, а потом сбежали в метро», — рассказывали в полиции.
Двое нападавших были задержаны в подземке, а остальные — в течение двух часов по месту их жительства. Все задержанные — киевляне, студенты столичных вузов.
Также сообщалось о конфликте между одноклассницами одной из школ Киева. 16-летние девушки брызнули в свою соперницу газовым баллончиком, повалили на землю и нанесли удары по голове и туловищу.
Полиция начала расследование, девушкам грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.