В беларуси начались командно-штабные учения, в ходе которых, в том числе, будет отработано ведение боевых действий по освобождению территории, временно захваченной противником.

В официальном сообщении минобороны рб сказано, что командно-штабные учения начались 8 сентября и продлятся до 14 сентября.

Учения пройдут на территории полигона "Брестский" и участках Минской и Витебской областей. Утверждается, что главной целью учения является «обучение органов военного управления Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований непрерывному управлению силами и средствами при выполнении задач по предназначению».

На учениях планируется отработать следующие вопросы:

- ведение боевых действий по освобождению территории, временно захваченной противником;

- восстановление контроля над государственной границей;

- авиационная поддержка войск;

- обеспечение силовых мер военного положения, борьба с ДРГ (диверсионно-разведывательными группами) противника и НВФ (незаконными вооружёнными формированиями).

Напомним, ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов предупредил, что в беларуси возле границы с Украиной 8–14 сентября собираются провести военные учения совместно с Россией и другими странами ОДКБ.

«Замыслом командно-штабного учения предполагается освобождение части утраченной территории условной страны. Не исключено, что под так называемой "утраченной территорией" подразумеваются приграничные районы Житомирской, Волынской и Ривненской областей", – отмечал Громов.

В свою очередь мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» предполагает, «что учения в первую очередь направлены на отработку действий по деоккупации территории Беларуси в случае возможного нападения Украины».

«Режим Лукашенко очень боится мести за соучастие в военной агрессии против Украины. Нельзя не отметить, что отдельным пунктом отмечена отработка действий по борьбе с ДРГ и НВФ. Это обусловлено панической боязнью режима Лукашенко беларусских добровольческих подразделений, которые сейчас воюют в Украине против России и декларируют готовность свергнуть Лукашенко силовым путем. В этой связи можно сделать вывод, что тематика учений в первую очередь направлена на борьбу со страхами Лукашенко и военной угрозы для Украины не создает», - отметили в мониторнговой группе.

Напомним, Лукашенко начал угрожать своему народу.

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