Как и обещали синоптики, Закарпатская область оказалась в плену дождей.

В частности, обильные осадки привели к затоплению дорог в Ужгороде.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, спастаели вместе с коммунальщики принялись ликвидировать последствия непогоды.

"В результате ливневого дождя в городе Ужгород наблюдаются локальные подтопления низовых участков проезжей части дорог", - говорится в сообщении.

В частности, коммунальными службами города проводятся работы по расчистке систем водоотведения (ливневок). Также подразделения ГСЧС осуществляют откачку воды.

Между тем, синоптики просят жителей не расслабляться и прогнозируют дожди на воскресенье, 11 сентября.

Температура ночью 7-13°, днем 14-20° (в северных областях 12-17°), в южной части ночью 11-17°, днем 18-24°.

Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в южных, центральных и северных областях местами порывы 15-20 м/с.

Напомним, на выходные готовьте зонтики.

Также сообщалось, что погода разделит Украину – где пройдут дожди, а где ждать +4.

Кроме того, Politeka.net писала, что сентябрь удивит резким изменением погоды.