В частности, обильные осадки привели к затоплению дорог в Ужгороде.
Об этом
Так, спастаели вместе с коммунальщики принялись ликвидировать последствия непогоды.
"В результате ливневого дождя в городе Ужгород наблюдаются локальные подтопления низовых участков проезжей части дорог", - говорится в сообщении.
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В частности, коммунальными службами города проводятся работы по расчистке систем водоотведения (ливневок). Также подразделения ГСЧС осуществляют откачку воды.
Между тем, синоптики просят жителей не расслабляться и прогнозируют дожди на воскресенье, 11 сентября.
Температура ночью 7-13°, днем 14-20° (в северных областях 12-17°), в южной части ночью 11-17°, днем 18-24°.
Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в южных, центральных и северных областях местами порывы 15-20 м/с.
Напомним, на выходные готовьте зонтики.
Также сообщалось, что погода разделит Украину – где пройдут дожди, а где ждать +4.
Кроме того, Politeka.net писала, что сентябрь удивит резким изменением погоды.