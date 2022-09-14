В освобожденной от российских оккупантов Балаклее, что в Харьковской области обнаружили концлагеря, в которых рашисты удерживали и пытали местных жителей. Один из них был в подвале местного отделения полиции, а сверху в здании русские организовали свой штаб.

Об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

Судя по кадрам, которые опубликовали с места события, оккупанты удерживали узников в бесчеловечных условиях.

"В недавно оккупированной Балаклее, в отделении полиции рашисты организовали штаб. Но это не хуже всего – там же, в подвальных помещениях отдела и в здании напротив рашисты сделали тюрьму и пытку для местных жителей", – сообщил Сергей Болвинов.

Он отметил, что во время оккупации россияне всегда держали в плену минимум 40 человек, кормя их дважды в день кашами без ничего.

"Они искали через местных коллаборантов тех, кто служил или имел родственников в АТО. Также искали людей, которые помогали украинской армии уничтожать рашистов. А в случае, когда они освобождали много людей, а новых не было – хватали людей прямо на улице возле отдела полиции", – рассказал Болвинов.

По его словам, один мужчина просидел в такой "тюрьме" 46 дней – оккупанты нашли фото его брата в военной украинской форме.

"По словам свидетелей, их пытали по-разному. Все пытки описывать не буду, скажу лишь, что "легче всего" – когда били током. Также, у следователей есть информация об убитых жителях города. О погибших известно, что их расстреляли на блокпостах россияне в последний день оккупации. Все детали происшествия еще выясняются", – подытожил Сергей Болвинов.

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