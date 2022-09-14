У Путина после поражения российских войск на Харьковщине есть ряд вариантов для дальнейших действий, однако все они сопряжены с рисками.

Так, одним из таких сценариев может стать стабилизация-перегруппировка-атака, пишет Reuters.

По данным агентства, военные аналитики, как российские, так и западные, сходятся во мнении, что, с точки зрения Москвы, силам рф необходимо стабилизировать линию фронта, остановить продвижение Украины, перегруппироваться и начать контрнаступление. Однако эксперты сомневаются, что у россии остались для этого силы и техника.

Директор польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка отметил, что у россии «нет рабочей силы», а дальше «будет только хуже», так как мужчин, которые захотят отправиться на войну, будет еще меньше.

«Если Москва хочет добавить людей, ей нужно провести мобилизацию», - цитирует Reuters эксперта.

Мобилизация – еще один сценарий, по которому может пойти Кремль.

В материале указано, что такой шаг Путина был бы популярен среди националистов, но в меньшей степени среди мужчин в городских центрах.

Кроме того, для подготовки и развертывания людей требуется время. Также это обозначало бы, что Москве придется признать, что это действительно полномасштабная война, а не "спецоперация", и идет она плохо.

Еще одним вариантом действий Кремля является ставка на зиму. Так, Путин расчитывает, что рост цен на энергоносители и возможный дефицит убедит Европу заключить перемирие на условиях России.

В то же время ряд европейских дипломатов пришли к мнению, что новый успех Украины на поле боя подорвал стремление некоторых представителей ЕС подтолкнуть Киев к уступкам.

Атаки по критической инфраструктуре – еще один сценарий развития событий. Однако, как отмечают журналисты, это наверняка вызовет международное осуждение.

Также эксперты рассматривают такой вариант развития событий, как завершений зерновой сделки. Как раз на этой неделе Путин должен провести переговоры с турецким президентом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить пересмотр соглашения.

Не исключен и вариант мирного соглашения, в котором бы рф презентовало своему населению в качестве победы захват части Запорожской и Херсонской областей, поскольку это открыло для Москвы сухопутный коридор в захваченный Крым.

Однако журналисты тут же напомнили позицию президента Украины Владимира Зеленского - ВСУ будут освобождать всю территорию страны до границ 1991 года.

Еще одним шагом Путина журналисты называют применение ядерного оружия.

«Помимо массовых жертв, такой шаг может запустить опасную спираль эскалации и формально втянуть страны Запада в прямую войну с Россией», - отмечает автор публикации.

Добавим, что тем временем в деоккупированный Изюм на Харьковщине прибыл Зеленский.

В свою очередь украинская разведка сообщает, что россияне массово отменяют отправку своих новых подразделений в Украину.

Ранее стало известно о внезапной смерти известного российского пропагандиста.

Кроме того, Politeka.net писала, что в рф пытаются снять ответственность с путина за разгром на Харьковщине.