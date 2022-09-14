Устроив показательную рубку дров «для Европы», лидер беларуси Александр Лукашенко в очередной раз стал посмешищем в соцсетях.

Так, на видео, в котором также фигурирует его давний друг и бизнесмен Сергей Тетерин, который, к слову, фигурирует в санкционных списках ЕС, Лукашенко орудует колуном, чтобы «не дать Европе замерзнуть».

Отметим, что свою ставку на холодную зиму и проблемы с энергоресурсами в Европе сделал кремлевский режим. Так, замысел владимира путина основывается на том, что дорогостоящая электроэнергия и нехватка ресурсов этой зимой заставят ЕС надавить на Украину, чтобы заключить перемирие с рф на выгодных для кремля условиях.

Комментируя нелепое видео, пользователи соцсетей отмечают, что в руках Лукашенко топор вовсе не белорусского производства, а также шутят, что на самом деле это тренировка к колке дров в местах лишения свободы.

«А топорики то финские!», «Даже колуна своего сделать не могут, финским пользуется», «А что же такое?!) Колуны то финские – Fiskars!))) А как же все западное им чуждо?!», «Тренируется в лагерях лес валить?», «Плохо, кстати, рубит», «Дыхание старика», «Лукашенко записал кринжовый ролик, где он заботливо рубит дрова для замерзающих Европейцев, при чем делает это финским топором Fiscars, лучшим среди лучших», «Это он готовится отправится на лесоповал... куда нибудь в сибирь....если выживет», «свои топоры, как и гвозди, Беларусь давно уже не делает?», - комментируют неудачный самопиар Лукашенко пользователи Сети.

Напомним, ранее сообщалось, что белорусские офицеры прозрели от действий ВСУ и разгрома российской армии.

Также сообщалось, что Лукашенко, оскорбив Шольца и Макрона, перешел к угрозам.

Кроме того, Politeka.net писала, что Лукашенко обратился к украинцам в День Независимости и получил жесткий ответ.