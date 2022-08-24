Диктатор олександр лукашенко дозволив з території Білоруси обстрілювати мирні українські міста, а потім привітав нашу державу з Днем Незалежності.

Тільки уявіть рівень цинізму! Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко, який дозволив президентові Росії володимиру Путіну бомбити Україну зі своєї території, привітав українців із Днем Незалежності.

Поздоровлення 24 серпня опублікували на сайті лукашенка.

Диктатор Білорусі побажав українцям "мирного неба", а також "мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя".

"Переконаний, що сьогоднішні протиріччя не зможуть зруйнувати багатовіковий фундамент щирих добросусідських відносин між народами двох країн. Білорусь і надалі продовжуватиме виступати за збереження згоди, розвиток дружніх взаємоповажних контактів на всіх рівнях", - сказав олександр лукашенко.

Українці емоційно відреагували в мережі на привітання лукашенка та жорстко відповіли: "Ви вже НІКОЛИ не відмиєтеся. Ви вже довели, що терористи", "Якесь ненормальне", "Цинізм і брехня зашкалює", "Як це розуміти? Це так само, якби Путін нас привітав", "Цього картопляного фюрера ми ніколи не пробачимо!".

Нагадаємо, саме лукашенко надав територію Білорусі для російської агресії проти України. У лютому саме з Білорусі в Україну зайшли російські війська, які атакували Київ. Також російські сили завдають з території Білорусі ракетних та бомбових ударів по Україні.

Нагадаємо, що українцям пояснили на прикладі рф, чому Лукашенко не кине в бій свої війська.

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