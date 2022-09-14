Путинское «НАТО» лопнуло по швам, потому что армия оккпантов не способна устоять в паритетном бою.

Об этом пишет журналист Орест Сохар.

"РФ создала свою подделку под НАТО - Организацию договора коллективной безопасности (ОДКБ). В нее вошли РФ, Беларусь, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан и Армения. Похоже, эта мертворожденная организация начала рассыпаться вдребезги, как и влияние России на остатки гомосоветикусов.

Очередная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном ставит точку в существовании ОДКБ. Азербайджан считает Нагорный Карабах своей территорией (и это признано международным сообществом). Армения же поддерживает непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Похоже, Азербайджан планирует вернуть себе Карабах и уже прилагает для этого усилия;

Азербайджан уже давно мог силой вернуть свою территорию. Но Армения – часть ОДКБ, поэтому был риск вмешательства России. Баку действовал осторожно. Но это уже в прошлом!

Армения до сих пор упрекает россиян, что они не стали вмешиваться во Вторую карабахскую войну (которую Азербайджан выиграл в 2020-м и тогда вернул себе значительную часть территории региона). И теперь армяне снова просят Путина встать на свою сторону;

Премьер Армении Никол Пашинян официально обратился в РФ: требует выполнить договоренности и защитить его страну. Но проблема в том, что все боеспособные российские войска уже задействованы в войне против Украины.

Путину нет возможности защищать страны ОДКБ. Ни Армении, ни кого-либо другого. Свой статус "куратора" на всем постсоветском пространстве агрессор удерживал рассказами о своем невероятном могуществе. Украина же доказала, что это всего лишь часть роспропаганды, а армия оккупантов не способна устоять в паритетном бою. После разрушения ОДКБ и окончательного проигрыша России, Молдова ожидает возвращения Приднестровья, а в Грузию вполне логично вернутся Южная Осетия и Абхазия", - утверждает журналист.

Напомним, в России внезапно скончался известный пропагандист.

Также сообщалось, что в России пытаются снять ответственность с путина за поражение в Харьковской области.

Кроме того, Politeka.net писала, что назван единственный участок фронта, где оккупанты еще пытаются наступать.