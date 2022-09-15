Президент Украины Владимир Зеленский попал в дорожно-транспортное происшествие. Это случилось в Киеве, видимо по возвращению главы государства из Изюма.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров ночью в четверг, 15 сентября. По его словам, легковой автомобиль столкнулся с автомобилем президента и машинами, которые его сопровождали.

"Медики, сопровождающие главу государства, предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено", – рассказал Никифоров.

Все подробности дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранители.

Отметим, накануне вечером в телеграмм-каналах украинцы беспокоились, что не ложатся спать, пока не увидят традиционное вечернее обращение Владимира Зеленского к народу. Видимо, из-за происшествия на дороге президент не успел вовремя записать это традиционное обращение.

Позже обращение президента все же появилось:

Отметим, ранее сообщалось, что 14 сентября президент Владимир Зеленский прибыл в деоккупированный Изюм Харьковской области, где торжественно поднял государственний флаг Украины.

Напомним, Изюм в Харьковской области был оккупирован со 2 апреля 2022 года российскими войсками, 10 сентября россияне отошли из него, оставляя военную технику. Изюм был сильно поврежден во время боев. В нем нет электричества, воды и газа.

Напомним, Россияне массово отменяют отправку новых подразделений на войну: названа настоящая причина.

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