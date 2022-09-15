Российские чиновники стали гораздо чаще и значительно больше пить алкогольные напитки.

Об этом со ссылкой на источники близкие к администрации президента россии пишет издание «Медуза». По их словам, причина этому – война в Украиине.

Это очень беспокоит Путина, собенно состояние «некоторых людей из его ближнего круга», подчеркнули источники издания.

«Люди с февраля так снимают стресс. Министры, их замы, даже некоторые вице-премьеры, работники администрации президента и Совбеза, часть руководителей госкорпораций, губернаторы», — рассказал журналистам один из собеседников.

Он также добавил, что «стресс» связан с реальным ущербом, нанесенным россии вторжением в Украину и санкциями. В то же время лидер кремля якобы придерживается мнения, что с этими трудностями чиновники должны справляться с легкостью.

«Присели [в феврале] на стакан. Кто-то втянулся», — сообщил один из источников «Медузы».

По некоторым данным, ситуация с употреблением алкоголя среди высших российских руководителей и чиновничества начала тревожить Путина, поскольку страдает дисциплина.

Так, некоторые чиновники пропадают перед важными мероприятиями – другие озвучивают свои доклады невнятно и путано.

Напомним, ранее Замглавы Совета Безопасности рф Дмитрий Медведев насмешил соцсети очередным диким требованием к Украине. Пользователи Сети заподозрили, что Медведев «опять не закусывает».

Секретарь СНБО Алексей Данилов, в свою очередь, посоветовал Медведеву задуматься о "саддамовском бункере, где он будет прятаться", и о том, что пора перестать писать "россия" с заглавной буквы.

Также сообщалось, о чем лидер Беларуси Александр Лукашенко якобы хочет договориться с Украиной и США.