Так, как пишет Politeka.net, он отреагировал на заявление главы Украины Владимира Зеленского, который сообщил, что не намерен вести переговоры с россией, выдвигающей ультиматумы.

«Нынешние «ультиматумы» — детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России», - решил заявить Медведев, чем повеселил пользователей соцсетей.

Так, некоторые предположили, что Медведев, которого подозревают в злоупотреблении алкоголя «опять не закусывает».

«Он не просыхает, закодировать надо», «Закусывать надо», «Иди, рассольчика попей что ли...», «Клоун старый», «Когда-то ЭТО было президентом крупной ядерной державы», «Ляг поспи, диктатор комнатный», - едко комментируют заявление Медведева пользователи соцсетей.

Добавим, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украину уже не устроит ни "сдача" Россией Крыма с Донбассом, ни репарации за "вторжение". Киев вместе с западными союзниками будет добиваться "полной капитуляции и демилитаризации РФ.

Также он добавил, что "ВСУ остановятся там, где будут заканчиваться наши интересы. А интересы ВСУ закончатся там, где начнется конец российской недоимперии"

Напомним, тем временем ВСУ продолжают освобождать украинские территории от российских захватчиков. Так, по официальным данным Генштаба ВСУ, только за последние сутки было освобождено более 20 населенных пунктов.

Также сообщалось, что колесо обозрения, которое в Москве открыли в момент, когда российская армия терпит в Украине очередной разгром, стало посмешищем.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты в панике бегут от ВСУ с награбленным.