С начала года на территории Ивано-Франковской области обнаружили 111 иностранцев с неурегулированным статусом.

23 гражданам-иностранцам, нарушившим законодательство Украины о правовом статусе иностранцев, в ближайшие несколько лет запрещено въезжать на территорию нашей страны, сообщает пресс-служба Миграционной службы в Ивано-Франковской области.

Практически каждый пятый (20 человек) из выявленных нелегальных мигрантов – гражданин российской федерации. Все они были обязаны и покинули территорию Украины.

В этом году 13 гражданам страны-агрессора в соответствии с положениями статьи 12 Закона Украины «Об иммиграции» отменено разрешение на иммиграцию в Украину.

Кроме того, с начала введения правового режима военного положения работники специализированного подразделения УГМС в области совместно с оперативниками регионального УСБУ совершили принудительный возврат из Украины 7 человек-иностранцев, пребывание которых в Украине представляло определенные риски для национальной безопасности.

Еще два гражданина россии, в отношении которых СНБО Украины введены специальные ограничительные меры (санкции), по решению суда сейчас содержатся в пункте временного пребывания иностранцев с неурегулированным статусом для их идентификации с последующим выполнением предусмотренных мер по принудительному выдворению за пределы Украины.

Напомним, украинская разведка сообщает, что россияне массово отменяют отправку своих новых подразделений в Украину.

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