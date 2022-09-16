Папа Римский Франциск высказался на тему западных поставок оружия в Украину во время войны. Так, по его словам, это морально приемлемо, если это оружие применяется для самообороны, для защиты своего дома.

Об этом Епископ Рима заявил в четверг, 15 сентября, во время пресс-конференции на борту самолета. Папа Римский возвращался из Казахстана после трехдневного саммита, передает Reuters.

Говоря о поставках вооружения нашей стране, понтифик сказал: "Это политическое решение, которое может быть морально приемлемым, если оно принимается в условиях нравственности". "Самооборона – это не только законно, но и выражение любви к родине. Тот, кто себя не защищает, кто не защищает ничего, не любит это. Те, кто что-то защищают, любят это", – сказал понтифик.

Папа Франциск добавил, что решение о поставках оружия может стать безнравственным в том случае, если его предназначение заключается в разжигании войн или перепродаже.

Отметим, ранее Папа Римский Франциск заявил, что продолжает молиться "об измученном украинском народе". При этом он вновь призвал сесть за стол переговоров с российским диктатором путиным, который развязал жестокую полномасштабную войну против Украины.

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