В Барселоне россияне разукрасили своей Z-символикой исторические достопримечательности.

Так символика кафиров появилась на древнеримской стене, 1000-летнем кафедральном соборе, а также на волонтерском центре помощи украинцам.

О вандализме рассказали в Telegram-канале телеканала "Киев":

"Русские мр*зи в Испании разрисовали своей Z-символикой 1000-летний кафедральный собор и волонтерский центр помощи украинцам в центре Барселоны."

Это не первый случай, когда русские рисуют на стенах свою символику. Особенно часто они покидают ее в местах, где раздают помощь украинцам.

Теперь след представителей "русского мира" появился на античной стене времен Римской империи, построенной между IV и I веками до нашей эры, сейчас это улица Де ла Палья. Кроме того, местные жители сообщают, что такие росписи есть и на проспекте Параллель и на набережной.

Напомним, ранее Замглавы Совета Безопасности рф Дмитрий Медведев насмешил соцсети очередным диким требованием к Украине. Пользователи Сети заподозрили, что Медведев «опять не закусывает».

Секретарь СНБО Алексей Данилов, в свою очередь, посоветовал Медведеву задуматься о "саддамовском бункере, где он будет прятаться", и о том, что пора перестать писать "россия" с заглавной буквы.

Также сообщалось, о чем лидер Беларуси Александр Лукашенко якобы хочет договориться с Украиной и США.