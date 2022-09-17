В Николаеве лучше оставаться тем, кто работает и может помогать ВСУ, другим нужно эвакуироваться из региона.

Об этом сказал иностранной прессе губернатор Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

«Все, кто имеют работу и могут помочь военным, пусть работают вместе и помогают солдатам побеждать. Если нет работы, то лучше покинуть регион, – заявил он.

В тоже время Ким добавил, что население города твердо стоит на стороне Украины, несмотря на то, что некоторые граждане общаются на русском.

"Оккупация Донбасса и Крыма в 2014 году наглядно показала нам, что такое россия. На оккупированных территориях ничего хорошего нет, россию здесь никто не хочет", – подчеркнул глава Николаевской ОВА.

Отметим, что острой проблемой для жителей Николаева остается нехватка чистой воды. Проблемы с питьевой водой невозможно решить в ближайшее время.

Напомним, Виталий Ким срочно обратился к украинцам, нужна помощь.

Как сообщала Politeka, Виталий Ким пообещал вознаграждение в $100 каждому при одном условии.

Также Politeka писала, что Виталий Ким сообщил о бегстве руководства оккупантов с правого берега Днепра.