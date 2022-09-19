Оккупанты и коллаборанты, которые пошли на сотрудничество с врагом, панически покинули город, но некоторые не успели.
Так, сбежать не успел бывший руководитель союза АТО Волчанская.
Как сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, он первым сдал оккупантам всех местных атошников.
«Ну и какой ты патриот?», - спрашивают у коллаборанта на видео, обнародованном СтратКомом.
«Это начальник союза АТО Волчанска!», - объясняет голос за кадром, пока мужчина с синяком на лице дрожит перед камерой.
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Известно, что у мужчины трое детей.
Ранее стало известно, что после деоккупации Харьковщины Служба безопасности Украины задержала 16 коллаборантов и выявила списки всех "чиновников" оккупационных администраций.
«Служба безопасности продолжает масштабные стабилизационные меры в прифронтовых районах востока Украины. Только за последние дни после деоккупации Харьковской области установлено местонахождение и задержаны 16 местных коллаборантов.
Тринадцати из них уже сообщены о подозрениях в совершении преступлений и одиннадцати избраны меры пресечения в виде содержания под стражей", - заявляли в СБУ.
Всего в освобожденных населенных пунктах Харьковщины сотрудники СБУ провели углубленную проверку около 7 тысяч человек.
Напомним, ранее в Сети были опубликованы кадры массовых захоронений в освобожденном от рашистов Изюме.
Также сообщалось, что жителей освобожденных мест просят пока не возвращаться в свои дома.
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ продолжают наступление – почему надо нанести сокрушительное поражение россиянам до зимы.