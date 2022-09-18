Мешканців звільнених від окупантів міст і сіл просять доки не повертатися додому, і попереджають про небезпеку.

Мешканців деокупованих територій, зокрема Харківщини, закликають поки не повертатися додому та перезимувати у безпечних умовах. Про це заявила віце-прем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі всеукраїнського телемарафону.

За її словами, на звільнених територіях ще тривають обстріли, ситуація там покращала, але не для того, щоб повертатися.

"Тому моє наполегливе прохання до людей, які дуже хочуть повернутися до своїх рідних Ізюму, Балаклія та інших – почекати, дати можливість владі зробити все, щоб ці території були розміновані, щоб там було відновлено харчування, наші провайдери працювали", - зазначила вона.

Верещук нагадала, що українська армія звільнила на Харківщині вже понад 400 населених пунктів. При цьому перше завдання на цих територіях вона назвала відновлення там державної та місцевої влади.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що на деокуповані території Харківської області поступово повертаються влада, поліція та рятувальники. Незабаром у містах та селах розпочнеться підготовка до зими. Про це повідомив голова МВС Денис Монастирський. За його словами, головним завданням на звільнених територіях є забезпечення гуманітарних потреб мешканців. У багатьох населених пунктах немає світла та будь-яких умов для життя. Глава МВС також повідомив, що на деокупованих територіях буде призначено окремих керівників військових адміністрацій.

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