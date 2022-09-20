Как сообщают СМИ, пожар вспыхнул на лакокрасочном заводе.
На опубликованных кадрах видно, что из-за клубов огня небо буквально стало красным.
«Опять кто-то покурил», «Надо уже с этим курением заканчивать как то», «Хватит курить где попало!», «И это только начало!», «Какой удар по основам росармии, на улице осень,а траву теперь красить нечем», «Наказывает Всевышний», «Когда в Кремле покурят?», - комментируют кадры пожара пользователи соцсетей.
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Напомним, ранее в Сети появились кадры урагана, обрушившегося на Курскую область в россии. Там сильнейший ветер срывал крыши с домов и оставил без электричества десятки населенных пукнтов.
Удар стихии также разрушил общежитие Курского автотехнического колледжа. В результате один из кадетов погиб.
Еще один житель Курска стал жертвой упавшего дерева. В Сети заговорили о карме.
Ранее в Сети появились кадры изнутри горящего небоскреба в Китае. Сообщалось, что в здании работает сотни людей.
Кроме того, Politeka.net писала о сильном взрыве в оккупированном россиянами Луганске и кто стал его жертвами.