Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, комментируя решение путина о частичной мобилизации. Напомним, мобилизационные мероприятия в рф стартуют уже сегодня, 21 сентября. Согласно заявлению министра обороны рф Шойгу, планируется призвать 300 тысяч человек.
«Резервисты пойдут на пополнение уже существующих. Триста тысяч. Это говорит о двух вещах: потери российской армии не просто огромные, зашкаливающие, точно свыше 100 тысяч убитыми и ранеными, скорее - под 150; двойной комплект набирается потому, что следующие 150 они уже мысленно списали», - пояснил Арестович.
Отреагировал на российскую мобилизацию и советник главы ОП Михаил Подоляк.
"Россияне, которые требовали уничтожить Украину, в итоге получили мобилизацию, закрытые границы, блокироваание банковских счетов, тюрьму за дезертирство и спецотряды для "опущенных" в ЧВК. Все идет по плану, не так ли? У жизни отличное чувство юмора", - написал Подоляк на своей странице в Twitter.
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Тем временем в россии продолжается массовый обвал фондовых рынков. Акции на Московской бирже упали после объявления путина о частичной мобилизации. Наиболее сильно пострадали компании из технологического сектора ("Яндекс", VK) и энергетические гиганты ("Газпром", "ЛУКойл").
Напомним, россиянам показали указ путина об их мобилизации, в Сети ажиотаж.
Также сообщалось, что для Украины на поле боя изменит решение путина о частичной мобилизации.