Потери российской армии на войне, развязанной против Украины, не просто огромные, а зашкаливающие.

Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, комментируя решение путина о частичной мобилизации. Напомним, мобилизационные мероприятия в рф стартуют уже сегодня, 21 сентября. Согласно заявлению министра обороны рф Шойгу, планируется призвать 300 тысяч человек.

«Резервисты пойдут на пополнение уже существующих. Триста тысяч. Это говорит о двух вещах: потери российской армии не просто огромные, зашкаливающие, точно свыше 100 тысяч убитыми и ранеными, скорее - под 150; двойной комплект набирается потому, что следующие 150 они уже мысленно списали», - пояснил Арестович.

Отреагировал на российскую мобилизацию и советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Россияне, которые требовали уничтожить Украину, в итоге получили мобилизацию, закрытые границы, блокироваание банковских счетов, тюрьму за дезертирство и спецотряды для "опущенных" в ЧВК. Все идет по плану, не так ли? У жизни отличное чувство юмора", - написал Подоляк на своей странице в Twitter.

Йшов 210-й день «триденної війни». Росіяни, які вимагали знищити 🇺🇦, врешті отримали:

1. Мобілізацію.

2. Закриті кордони, блокування банківських рахунків.

3. Тюрму за дезертирство.

4. Спецзагони для «опущених» у ПВК.



Все ще йде за планом, чи не так? У життя чудове почуття гумору — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 21, 2022

Тем временем в россии продолжается массовый обвал фондовых рынков. Акции на Московской бирже упали после объявления путина о частичной мобилизации. Наиболее сильно пострадали компании из технологического сектора ("Яндекс", VK) и энергетические гиганты ("Газпром", "ЛУКойл").

Напомним, россиянам показали указ путина об их мобилизации, в Сети ажиотаж.

Также сообщалось, что для Украины на поле боя изменит решение путина о частичной мобилизации.