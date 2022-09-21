Такое мнение высказал известный российский политтехнолог, кандидат политических наук Аббас Галлямов.

«Рискну предположить, что мобилизация нужна Путину вовсе не для того, чтобы добиться с её помощью каких-то успехов на поле боя. Думаю, что в перспективу военной победы он уже не верит. Мобилизация нужна ему, чтобы принудить Украину сесть за стол переговоров. Путин хочет продемонстрировать готовность к эскалации - с тем, чтобы увидев его решительный настрой, украинцы в том числе и ядерного удара для себя исключать не могли», - высказал свое предположение Галлямов.

Политтехнолог напмнил, что на минувшей неделе путин заявлял о своем якобы желании немедленно остановить боевые действия и приступить к переговорам. При этом жаловался, что украинцы отказываются с ним разговаривать.

«Вот он и пытается их убедить: зря, мол, вы меня со счётов списали, я ещё вполне о-го-го! Лучше, дескать, не доводите меня до греха. В любой сложной ситуации Путин всегда повышает ставки. Он рассчитывает, что противник окажется более благоразумным, чем он сам, и отвернёт в сторону, чтобы избежать столкновения. Демонстрируя свою готовность к этому самому столкновению, Путин блефует. Ничего нового», - уверен Галлямов.

Тем временем советник ОП Алексей Арестович обратил внимание на позу Путина во время заявления.

«Эка хлопца перекрутило. Уклон влево (позвоночник - вопрос о власти), попытка закрыться левой рукой, не знает, куда деть правую. Речь полная извинений, интонации просящие, местами - заискивающие. Все признаки внутренней катастрофы», - отметил Арестович.

Напомним, жертвами путинской мобилизации могут стать жители оккупированных территорий, которые либо уже получили российский паспорт. Либо получает его после «референдумов».

Также сообщалось, что россиянам уже массово начали выдавать повестки.

Кроме того, Politeka.net писала, что путинская мобилизация изменит на поле боя для Украины.