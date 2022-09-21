Эвакуация проходит в нескольких школах Львова после получения анонимных сообщений о минировании заведений.

Об этом сообщает пресс- служба Львовского городского совета.

"Сообщения поступили на электронную почту школ, в тексте письма содержатся требования о капитуляции перед россией", - говорится в сообщении горсовета.

В сообщении не указано, сколько школ получили такие сообщения. В то же время сообщается, что руководители учебных заведений действуют согласно протоколу: эвакуируют детей и персонал, а также информируют родителей школьников.

Напомним, ранее в Сети появились кадры урагана, обрушившегося на Курскую область в россии. Там сильнейший ветер срывал крыши с домов и оставил без электричества десятки населенных пукнтов.

Ранее в Сети появились кадры изнутри горящего небоскреба в Китае. Сообщалось, что в здании работает сотни людей.

Кроме того, Politeka.net писала о сильном взрыве в оккупированном россиянами Луганске и кто стал его жертвами.