Эвакуация проходит в нескольких школах Львова после получения анонимных сообщений о минировании заведений.
Об этом сообщает пресс- служба Львовского городского совета.
"Сообщения поступили на электронную почту школ, в тексте письма содержатся требования о капитуляции перед россией", - говорится в сообщении горсовета.
В сообщении не указано, сколько школ получили такие сообщения. В то же время сообщается, что руководители учебных заведений действуют согласно протоколу: эвакуируют детей и персонал, а также информируют родителей школьников.
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