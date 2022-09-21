Знаменитый советский и российский актёр театра и кино, телеведущий Дмитрий Назаров, а также его жена высказали свое отношение к мобилизации.

Так, на странице жены актера в Instagram появились семейные фото с подписями ««Они не мясо. Это мои дети» и «Мы растили детей не для мобилизации. Они хотят воевать, а мы хотим жить».

Назаров сделал перепост публикаций жены в своем Instagram.

Путин объявил о частичной мобилизации утром 21 сентября. Согласно официальному заявлению главы Минобороны Шойгу, призвать планируется 300 тысяч резервистов, однако эксперты и аналитики утверждают, что в реальности эта цифра окажется намного больше.

Дело в том, что 7 пункт в указе о мобилизации в рф скрыт под грифом "для служебного пользования". По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, "неопубликованный седьмой пункт указа связан с количеством мобилизуемых".

Также напомним, что путин пригрозил ядерным ударом. В свою очередь Папа Римский Франциск назвал эти угрозы сумасшествием.

Напомним, жертвами путинской мобилизации могут стать жители оккупированных территорий, которые либо уже получили российский паспорт. Либо получает его после «референдумов».

Также сообщалось, что россиянам уже массово начали выдавать повестки.

Кроме того, Politeka.net писала, что путинская мобилизация изменит на поле боя для Украины.