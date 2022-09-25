Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сделал заявление после выступления своего российского коллеги сергея лаврова на Совете безопасности, где прозвучали российские ядерные угрозы. Кулеба подчеркнул, что ядерные угрозы диктатора рф владимира путина никогда не заставят Украину уступить свои интересы в защите государства от российской агрессии.

Об этом глава МИД Украины написал в Twitter.

Глава украинского МИД также призвал все ядерные государства дать понять путину, что мир не будет терпеть его безответственные заявления о возможном применении ядерного оружия.

"Совершенно недопустимы безответственные заявления Путина и Лаврова о возможном применении ядерного оружия. Украина не поддастся. Мы призываем все ядерные государства высказаться сейчас и дать понять России, что такая риторика ставит мир под угрозу и не будет терпеть", - говорится в заявлении Кулебы.

Напомним, глава российского МИД сергей лавров во время Генассамблеи ООН снова пригрозил Украине ядерным оружием. На пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, применит ли ее рф, в случае если Украина будет отвоевывать свои незаконно оккупированные территории, лавров заявил: "Вся территория российской федерации, которая включена и может быть включена в Конституцию, безоговорочно находится под полной защитой государства. Все законы, доктрины, концепции и стратегии российской федерации распространяются на всю ее территорию.

Напомним, Лавров дико осрамился выступлением в ООН об украинских территориях: "Запад закатил истерику...".

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