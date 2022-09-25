У Зеленского назвали пять пунктов, как западные союзники должны ответить на мобилизацию в россии.

Партнеры Украины в Европе и США должны отреагировать на объявление мобилизации в россии не только словами, но и действиями. Есть пять шагов, которые следует сделать нашим союзникам в ответ на действия страны-агрессора. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Каков должен быть ответ союзников на мобилизацию в россии? 1. Активизация "Рамштайна". 2. Вдвое больше HIMARS и снарядов. 3. ATACMS. 4. Немедленное снятие "табу" на танки/БТР. 5. Тренинговые центры для бойцов. Украина защищает не только себя, но и границы Европы. Или это до сих пор непонятно партнерам?", - написал Подоляк.

Напомним, 21 сентября российский диктатор путин объявил о начале "частичной мобилизации" в стране-агрессоре. После этого в ряде городов россии местные жители стали выходить на протесты с призывами отменить запланированную мобилизацию. Также стало известно о массовых случаях задержания протестующих, которым потом вручали повестки.

Отметим, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил на ядерные угрозы лаврова на Совете безопасности ООН. Глава украинского МИД призвал все ядерные государства дать понять путину, что мир не будет терпеть его безответственные заявления о возможном применении ядерного оружия. "Совершенно недопустимы безответственные заявления Путина и Лаврова о возможном применении ядерного оружия. Украина не поддастся. Мы призываем все ядерные государства высказаться сейчас и дать понять России, что такая риторика ставит мир под угрозу и не будет терпеть", - говорится в заявлении Кулебы.

Напомним, Лавров дико осрамился выступлением в ООН об украинских территориях: "Запад закатил истерику...".

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