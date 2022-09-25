Легендарная медик Екатерина Полищук с позывным «Пташка», находившаяся на мариупольском заводе «Азовсталь» во время осады россиян обнародовала первое видеообращение после российского плена и рассказала о своих дальнейших планах .

Девушка обнародовала его в Instagram в старости.

«Всем привет, я вернулась! Но вернулась я не совсем, ведь часть моего сердца осталась там в российском плену, где украинские воины до сих пор находятся в этом аду. Поэтому наша основная задача – дальше бороться за каждого украинского воина», – обращается Екатерина.

«Совсем немного. Я возобновлюсь и мы будем продолжать борьбу, освобождать украинские земли от этой мокшанской напасти и освободить украинских военных. Это в первую очередь. Это моя обязанность и моя задача. Я считаю, что это обязанность каждого гражданина – бороться и не останавливаться. И быть сильным. Всем спасибо. Слава Украине!», – завершила девушка.

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