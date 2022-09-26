Как сообщают российские СМИ, в Рязани на автовокзале мужчина совершил самоподжог с криками «я не хочу на войну».

О травмах мужчины пока неизвестно, на опубликованных кадрах видно, что из помещения он выходит самостоятельно в сопровождении полицейских. Одежда, судя по всему, успела сгореть, поэтому мужчину прикрыли накидкой.

«Не успели доехать до фронта, уже несут потери», «А мог бы военкома поджечь», «Попадет в дурку, вылечат, а потом на войну», - комментируют ЧП в Сети.

Напомним, ранее стало известно, что в Иркутской области 25-летний Руслан Зинин расстрелял военного комиссара Александра Елисеева. ЧП произошло в военкомате города Усть-Илимск Иркутской области. Зинин расстрелял начальника призывной комиссии Елисеева в тот момент, когда тот проводил инструктаж мобилизованных солдат.

Сейчас он в больнице, в тяжелом состоянии.

Ранее, напомним, что массовые митинги против мобилизации вспыхнули в Дагестане.

Тем временем стало известно, что на ближайшие дни на поезда и автобусы из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов россии раскуплены все билеты до белорусского Гомеля.

Как пишут российские СМИ, на ближайшие дни, 26 и 27 сентября, в поездах до Гомеля из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов рф мест нет. Из столицы россии есть в наличии билеты на поезд в среду, 28 сентября, а вот из Питера ближайший с местами — только в четверг, 29 сентября.

Такжее напомним, что сегодня в школе российского Ижевска произошла стрельба, в результате которой погибли 9 человек, пятеро из которых школьники в возрасте от 8 до 15 лет. Всего пострадали 20 человек. Напавший застрелился.

Кроме того, увеличилось количество поджогов военкоматов.