Первые мобилизованные в россии уже присутствуют в зоне боевых действий в Украине и гибнут.

Об этом, как пишет Politeka.net, во время традиционного разговора с Марком Фейгиным заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

«Они уже пополнили обороняющиеся подразделения под Сватово, Лиманом и Купянском. Часть из них погибла, часть уже в плену. Все очень быстро. Судьба их печальна, потому что им не дают готовиться вообще», - сообщил Арестович.

По словам Арестовича, жертв среди новых мобилизованных будут десятки тысяч.

«Путинский режим тщательно планировал операции, но выполнение всегда сыпалось на исполнителях. Мобилизация и "референдумы" были лишены такого планирования, а экспромт - не их конёк. Мобилизированными с первых дней начали затыкать пробоины на фронте. Уже есть первые погибшие. Их бросают под каток войны без подготовки и надлежащей медицинской помощи. Это значит, что в ближайшее время родные получат своих мужчин погибшими или калеками. Исчисляться они будут десятками тысяч», - предрек Арестович.

Также советник ОП подчеркнул, что бойню могут остановить российские женщины.

«Как показывает практика народов Кавказа, протест - очень действенный способ остановить мобилизацию, которая совсем не частичная. Путинский режим готов с лёгкостью лишить вас ваших мужчин ради того, чтобы остаться у власти», - заявил Арестович, обращаясь к матерям и женам российских мужчин.

Добавим, что о прибытии новых мобилизованных на фронт сообщили и в Генштабе ВСУ.

Так, подразделения 1 танкового полка 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии россии пополнили "частично мобилизованными" бойцами, подготовка с которыми не проводилась вообще. Известно о прибытии мобилизованных заключенных. Ими также пополнили разбитые подразделения.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина в российской военной форме сообщает, что их без подготовки и учений отправляют в Херсон.

Также появились кадры с первым мобилизованным, который сдался в плен ВСУ.

Кромме того, Politeka.net писала, что оккупанты снимают с хранения древнюю технику – была замечена на вокзале.