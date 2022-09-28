«Враг обнаглел и все чаще начал летать военными самолетами над позициями бойцов и прифронтовыми городами».

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в 93-й ОМБр «Холодный Яр». Там также подтвердили два сбития российских самолетов СУ-25 бойцами 93 бригады в Донецкой области.

«Меткими выстрелами вчера и позавчера наши бойцы смогли поразить два самолета-«Грача». Падения на оккупированную территорию подтвердили визуально, а также в перехватах разговоров российских боевиков», - сообщили в бригаде

Также бойцы опубликовали видео одного из выстрелов, разговоров оккупантов, а также фото дымящего самолета, снятые камерой беспилотника.

Тем временем Генштаб ВСУ опубликовал новые данные по враждебным потерям. Так, за последние сутки ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов. Таким образом, общая цифра составляет 58 150.

Число уничтоженных самолетов увеличилось до 262.

Напомним также, что новые мобилизованные россияне уже гибнут на фронте и сдаются в плен ВСУ.

Также в Сети появилось видео, на котором мужчина в российской военной форме сообщает, что их без подготовки и учений отправляют в Херсон.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам объяснили слова Валерия Залужного по поводу подготовки к новой войне с россией.