Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в 93-й ОМБр «Холодный Яр». Там также подтвердили два сбития российских самолетов СУ-25 бойцами 93 бригады в Донецкой области.
«Меткими выстрелами вчера и позавчера наши бойцы смогли поразить два самолета-«Грача». Падения на оккупированную территорию подтвердили визуально, а также в перехватах разговоров российских боевиков», - сообщили в бригаде
Также бойцы опубликовали видео одного из выстрелов, разговоров оккупантов, а также фото дымящего самолета, снятые камерой беспилотника.
Тем временем Генштаб ВСУ опубликовал новые данные по враждебным потерям. Так, за последние сутки ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов. Таким образом, общая цифра составляет 58 150.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Акт агрессии россии против ЕС? Взрывы прогремели в Балтийском море, в Европе говорят о крупной диверсии
"Когда с космосом не вышло": стало известно, кому Путин собирается отдать украденные у Украины территории
Тринчер в откровенном наряде на свадьбе зацепила Мишину и Денисенко из "Крепостной": "Я не могу"
"Значительный шаг вперед": Эрдоган раскрыл, о чем договорились Украина и рф
Число уничтоженных самолетов увеличилось до 262.
Напомним также, что новые мобилизованные россияне уже гибнут на фронте и сдаются в плен ВСУ.
Также в Сети появилось видео, на котором мужчина в российской военной форме сообщает, что их без подготовки и учений отправляют в Херсон.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам объяснили слова Валерия Залужного по поводу подготовки к новой войне с россией.