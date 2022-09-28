Так, по его словам, есть несколько составляющих, пишет Politeka.net.

Первая из них – это количество военной техники и снарядов у ВСУ. Вторая – падение Луганска и Донецка.

«Это окончательно деморализует все, что есть у российской федерации. Там и так уже все держится на соплях, извините меня. Но вот это все рухнет уже окончательно. И тогда после падения Луганска и Донецка – три, три с половиной месяца, и война окончательно закончится. На полностью освобожденных территориях Украины в переделах международно признанных границ 1991 года», - подчеркнул Подоляк в эфире Ходорковский Live.

Также Подоляк спрогнозировал, что мобилизованные на войну россияне "будут целыми частями переходить на нашу сторону", чтобы не быть убитым на поле боя.

Добавим, что тем временем Сети появились кадры, как россияне отправляют на войну против Украины едва ли не пенсионеров.

«Севастополь. Фраза «деды воевали» теперь как никогда актуальна», «Деды отвоевали будет через неделю», «А как работает калаш против хаймарсов?», «Батальон "Карвалол"», - иронизируют пользователи соцсетей.

Напомним, мобилизованные недавно россияне уже сдаются в плен ВСУ.

Однако некоторым повезло меньше и они уже никогда не вернутся домой.

Также сообщалось, что на фото из космоса сравнили колонну российской техники "Кииев за три дня" с очередью беглецов от мобилизации на грузинской границе.