В плен к ВСУ попал очередной новомобилизованный россиянин, кадры с немолодым мужчиной из Бурятии публикуют в Сети.

Военный журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что «мобик» сдался в плен сегодня, 28 сентября, на Харьковщине. Сам из столицы Бурятиии – Улан-Удэ.

Примечательно, что его призвали 18 сентября, а 22 сентября он уже был на территории Украины.

«Четыре дня между мобилизацией и фронтом. Без всякой подготовки. Таков он не один. Вся масса мобиков для Путина – это точно пушечное мясо», - говорится в комментарии к видео.

Сам оккупант на видео извиняется.

«Прошу прощения у украинского народа. Пацаны, не приезжайте, здесь делать нечего. Здесь вас не ждет ничего хорошего, только смертьь и плен», - говорит оккупант.

Также он сообщил, что его бросили на фронт «с целью удерживания Донбасса».

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ подтвердили, что новомобилизованных россиян уже начали отправлять в зону боевых действий.

А в Офисе президента Украины сообщили, что есть не только сдавшиеся в плен «мобики», но и погибшие.

Ранее в Сети появилось также видео, на котором новомобилизованный россиянин, сдавшийся в плен ВСУ, призывает своих соотечественнмиков не верить российской пропаганде и не лезть в Украину.

Добавим, что советник главы ОП Михаил Подоляк предположил, что мобилизованные на войну россияне "будут целыми частями переходить на нашу сторону", чтобы не быть убитым на поле боя.