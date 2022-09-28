Кроме того, оккупанты также распределили находившуюся в Крыму авиацию по аэродромам на территории россии. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил изданию Крым.Реалии.

“Были проведены мероприятия на черноморском флоте, тот персонал, не задействованный непосредственно и имеющий вспомогательные функции, передислоцировали из штаба рф в Новороссийск. Мы не исключаем, что отдельные боевые корабли, суда поставки будут перемещены из Севастополя тоже в Новороссийск. Чтобы избежать ударов", – заявил Скибицкий.

Представитель ГУР также отметил, что в целом группировка оккупантов на Крымском полуострове не изменилась, лишь произошла передислокация авиации, рассредоточение ее на аэродромы рф, а также была усилена противовоздушная оборона за счет переброски дополнительных сил и средств ПВО.

При этом Скибицкий отметил, что российские войска в Крыму стали "тщательнее относиться к таким понятиям, как террористическая угроза, угроза с воздуха, постоянно отрабатывают эти вопросы во время проведения учений".

По словам представителя военной разведки Украины, российская армия продолжает перемещать через Крым военную технику, боеприпасы и личный состав, используя для этого Керченский мост, охрана которого "была усилена с начала войны, прежде всего, за счет средств противовоздушной обороны и особого контрразведывательного режима".

Напомним, мобилизованные недавно россияне уже сдаются в плен ВСУ.

Однако некоторым повезло меньше и они уже никогда не вернутся домой.

Также сообщалось, что на фото из космоса сравнили колонну российской техники "Кииев за три дня" с очередью беглецов от мобилизации на грузинской границе.