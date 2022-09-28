Родственники обратились к стражам порядка, потому что не поверили в искренность сбора денег «на амуницию» для фронта.
Как передает полиция Киевской области , молодая женщина поделилась с правоохранителями своим подозрением по поводу 31-летнего родственника.
Молодой человек убеждал знакомых и родных, что воюет на передовой и ему крайне нужны средства на амуницию и спецтехнику. Как выяснилось, он не был мобилизован.
Женщина же несколько раз переводила средства, считая, что способствует украинским военным. Ко всему она еще привлекла к сбору средств коллег и знакомых. Сумма собранных денег мошенником составила более 80 тысяч гривен.
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Поверила сыну и 71-летняя мать потерпевшей. Женщина тоже делала предания.
«Вояка» финансы выманил якобы на тепловизоры. А потом вошел в роль и попросил денег на лечение.
Говорил, что находится в госпитале.
Полицейские Белоцерковского районного управления установили личность и местонахождение злодея.
Он признал свою аферу и рассказал об обманутых им родственниках в Таращанском отделении полиции.
Выяснили также, что вырученные средства он потратил на алкоголь, развлечения и онлайн казино.
Фигуранту сообщили о подозрении, он может провести в тюрьме 3 года.
Напомним также, что новые мобилизованные россияне уже гибнут на фронте и сдаются в плен ВСУ.
Также в Сети появилось видео, на котором мужчина в российской военной форме сообщает, что их без подготовки и учений отправляют в Херсон.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам объяснили слова Валерия Залужного по поводу подготовки к новой войне с россией.