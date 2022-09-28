Родственники обратились к стражам порядка, потому что не поверили в искренность сбора денег «на амуницию» для фронта.

Как передает полиция Киевской области , молодая женщина поделилась с правоохранителями своим подозрением по поводу 31-летнего родственника.

Молодой человек убеждал знакомых и родных, что воюет на передовой и ему крайне нужны средства на амуницию и спецтехнику. Как выяснилось, он не был мобилизован.

Женщина же несколько раз переводила средства, считая, что способствует украинским военным. Ко всему она еще привлекла к сбору средств коллег и знакомых. Сумма собранных денег мошенником составила более 80 тысяч гривен.

Поверила сыну и 71-летняя мать потерпевшей. Женщина тоже делала предания.

«Вояка» финансы выманил якобы на тепловизоры. А потом вошел в роль и попросил денег на лечение.

Говорил, что находится в госпитале.

Полицейские Белоцерковского районного управления установили личность и местонахождение злодея.

Он признал свою аферу и рассказал об обманутых им родственниках в Таращанском отделении полиции.

Выяснили также, что вырученные средства он потратил на алкоголь, развлечения и онлайн казино.

Фигуранту сообщили о подозрении, он может провести в тюрьме 3 года.

Напомним также, что новые мобилизованные россияне уже гибнут на фронте и сдаются в плен ВСУ.

Также в Сети появилось видео, на котором мужчина в российской военной форме сообщает, что их без подготовки и учений отправляют в Херсон.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам объяснили слова Валерия Залужного по поводу подготовки к новой войне с россией.