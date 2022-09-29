Новых мобилизованных россиян уже бросили в зону боевых действий, но основную массу «мобиков» следует ждать через несколько недель.

Об этом, как пишет Politeka.net, в традиционном разговоре с Марком Фейгиным сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, мобилизованных «напихали» в в районе Сватово Луганской области и в Харьковской области, где «нужно срочно затыкать дыру».

Арестович уверен, что учить мобилизованных россиян воевать не будут.

«Их же свозят со всей россии. Ну, кому-нибудь, может, дадут стрельнуть несколько раз, бросить гранату. И это вряд ли. 200 тысяч гранат нужно потратить на обучающий бросок? Богатенько. И все, и вперед с песней в бой», - подчеркнул Арестович.

Советник Офиса президента спрогнозировал, что количество мобилизованных, которых Кремль отправит на войну в первой волне будет около 80-90 тысяч. Арестович также напомнил, что в первые дни полномасштабного военного вторжения участвовало около 320 тысяч захватчиков.

Сейчас же их меньше 150 тысяч.

«Они даже группировки вторжения не восстановят. Они с тех пор стали гораздо слабее, а нас стало больше, мы стали более обученными, мы стали злее, с победами и с западным вооружением. Ну, что нам эти 90 тысяч? Масло для штыка. Они вообще ничего не умеют», - отметил Арестович.

Также советник ОП прокомментировал новую возможную атаку со стоороны Беларуси и намекнул, что бойцы ВСУ примут меры еще до того момента, как российские войска пересекут белорусско-украинскую границу.

«Он (Лукашенко – ред.) никуда не денется. Если российские войска зайдут, они зайдут без вопросов. Вопрос – пойдут ли они, зная, что их ждет здесь. Второе – что будет с ними, когда они попытаются перейти границу. А за моими ощущениями, на этот раз мы сентиментальничать не будем. Я имею в виду – не когда они пересекут границу, а до того, как они пересекут границу. Ждать очередную Бучу никто уже не будет», - пояснил Арестович.

Напомним, Путин готовится отправить свои войска в Беларусь, чтобы атаковать Украину по двум направлениям - раскрыты детали плана.

Также сообщалось, что якобы россия планирует призвать не 300 тысяч, а более четырех миллионов.

Тем временем для оккупантов назревает новый "котел".