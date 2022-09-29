Так, пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков объявил, что договоры о «вхождении» новых территорий в состав россии подпишут в пятницу, 30 сентября, в Кремле.

По словам Пескова, договоры будут подписаны со всеми 4 территориями, где прошли фейковые так называемы «референдумы». Также ожидается «объемное выступление» Путина.

Примечательно, что даже россияне отнюдь не радостно относятся к предстоящему событию. Так, в соцсетях жители рф обсуждают, что Путин, вероятно, опять будет угрожать миру ядерным оружием и шутят, что «в Кремль завезли рекордную партию лапши». Также пользователи соцсетей уверены, что Кремлю и вцелом россии придется дорого заплатить за аннексию украинских территорий.

«Смертный приговор они себе подпишут», «А отдуваться Белгороду…», «Если завтра ВСУ нанесут контрудары...вот это будет салют», «Победа Украины и Шатов ближе еще на один шаг», «Подпишут себе смертный приговор», «Сегодня в 15.00 я подпишу документы о вхождении москвы в состав Украины», «Уже всем на вас плевать давно, что вы там подпишите», «ВСУ не забудьте пригласить. Они устроят очень горячую церемонию», - комментируют в соцсетях предстоящую церемонию в Кремле.

Напомним, в украинской разведке сказали, сколько тысяч мобилизованных россиян Кремль планирует перебросисть в Беларусь.

Также сообщалось об участке на фронте, где оккупантов ждет "котел" - ВСУ уже не остановить.

Кроме того, Politka.net писала, что оккупанты стерли с лица земли целый населенный пункт.