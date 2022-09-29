В россии после объявления частичной мобилизации начали вынуждать школьников "обслуживать" "пушечное мясо", отправляемое на войну с Украиной.

Об этом сообщил Telegram-канал "Сирена".

Школьников в Пензе, находящемся в европейской части россии, заставили собирать кровати для мобилизованных (это касается мальчиков) и застилать их (эту работу отдали девочкам).

В подтверждение этих слов опубликованы видео и фото физкультурно-оздоровительного комплекса "Олимп" школы №32.

Напомним, мобилизованные недавно россияне уже сдаются в плен ВСУ.

Однако некоторым повезло меньше и они уже никогда не вернутся домой.

Также сообщалось, что на фото из космоса сравнили колонну российской техники "Кииев за три дня" с очередью беглецов от мобилизации на грузинской границе.