В россии после объявления частичной мобилизации начали вынуждать школьников "обслуживать" "пушечное мясо", отправляемое на войну с Украиной.
Об этом сообщил Telegram-канал "Сирена".
Школьников в Пензе, находящемся в европейской части россии, заставили собирать кровати для мобилизованных (это касается мальчиков) и застилать их (эту работу отдали девочкам).
В подтверждение этих слов опубликованы видео и фото физкультурно-оздоровительного комплекса "Олимп" школы №32.
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Напомним, мобилизованные недавно россияне уже сдаются в плен ВСУ.
Однако некоторым повезло меньше и они уже никогда не вернутся домой.
Также сообщалось, что на фото из космоса сравнили колонну российской техники "Кииев за три дня" с очередью беглецов от мобилизации на грузинской границе.