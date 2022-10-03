Российский лидер Владимир Путин действительно тяжело болен и его состояние только ухудшается.

Об этом сообщил политический аналитик Валерий Соловей в интервью изданию «Гордон».

«Да, он действительно тяжело хворает», - отметил Соловей, добавив, что болезнь прогрессирует.

Однако ее удалось сдержать с помощью таргетной терапии очень высокого уровня.

«Но все подходит к концу, поскольку, по крайней мере, главная болезнь – вот роковая – она необратима. И это, в общем, уже понятно, это знают. И плюс есть болезни, которые очень серьезно влияют на его психоневрологический статус. Это болезнь Паркинсона и, в общем, некие проблемы с психикой медицинского свойства», - рассказал Соловей.

На уточняющий вопрос, действительно ли у Путина онкология, болезнь Паркинсона и проблемы с психикой, Соловей ответил утвердительно, добавив, что все также усугубляется препаратами, которые он вынужден употреблять для того, чтобы поддерживать себя всегда в рабочем состоянии и избежать тремора.

«То есть если бы он вел, условно, образ жизни сельского пенсионера, то все было бы прекрасно. Если бы он ушел на покой, скажем, до 2014 года, ему бы сносу не было вот сейчас. И, наверное, в России многие бы жалели о том, что Путин ушел, и вспоминали бы, как было при Владимире Владимировиче. Но сейчас...», - отметил политический аналитик, добавив, что Путин приближается к драматическому финалу.

Напомним, Путин призвал Украину прекратить огонь и получил жесткий ответ от Офиса президента.

Также сообщалось, что Путина готовятся отстранить от власти - есть несколько кандидатов в приемники.

Кроме того, Politeka.net писала, что после разгрома в Лимане оккупантов ждет новая кстастрофа.