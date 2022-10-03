Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, опубликовав фото.
По его словам, 2 октября в полицию поступило сообщение, что в поле в селе Василенково найдены погибшие люди. Нас месте трагедии обнаружили пять тел погибших.
«Известно, что эти 5 человек – жители Купянска, которые пытались самостоятельно эвакуироваться в Харьков на автомобиле еще шестого мая, но по дороге наткнулись на рашистскую мину, – сообщил Болвинов.
Среди них – 41-летний Ярослав, 50-летняя Людмила, 20-летний Алексей и 19-летний Никита. Самому младшему погибшему Ивану было всего 18 лет.
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«Сочувствую родственникам и близким погибших. Следователи делают все необходимое для установления виновных», – сообщил Болвинов.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела россиянами гражданской автоколонны возле села Куриловка Купянского района Харьковщины погибли 24 человека, в том числе беременная женщина и 13 детей.
Обстрел произошел 25 сентября около 9.00, но колонну обнаружили в субботу, 1 октября.
Кроме того, сообщалось, что ряд ЧП с подрывом авто произошел в Украине, много жертв и пострадавших.
Также напомним, что болезнь Путина прогрессирует и неизлечима.