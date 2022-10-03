Следователи полиции на месте трагедии обнаружили пять тел погибших и идентифицировали их.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, опубликовав фото.

По его словам, 2 октября в полицию поступило сообщение, что в поле в селе Василенково найдены погибшие люди. Нас месте трагедии обнаружили пять тел погибших.

«Известно, что эти 5 человек – жители Купянска, которые пытались самостоятельно эвакуироваться в Харьков на автомобиле еще шестого мая, но по дороге наткнулись на рашистскую мину, – сообщил Болвинов.

Среди них – 41-летний Ярослав, 50-летняя Людмила, 20-летний Алексей и 19-летний Никита. Самому младшему погибшему Ивану было всего 18 лет.

«Сочувствую родственникам и близким погибших. Следователи делают все необходимое для установления виновных», – сообщил Болвинов.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела россиянами гражданской автоколонны возле села Куриловка Купянского района Харьковщины погибли 24 человека, в том числе беременная женщина и 13 детей.

Обстрел произошел 25 сентября около 9.00, но колонну обнаружили в субботу, 1 октября.

Кроме того, сообщалось, что ряд ЧП с подрывом авто произошел в Украине, много жертв и пострадавших.

Также напомним, что болезнь Путина прогрессирует и неизлечима.