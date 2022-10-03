Об этом рассказал политический аналитик Валерий Соловей в интервью изданию «Гордон».

«Без части, возможно, без Прибалтики, – хотя у него был расчет на то, что ее удастся оторвать от НАТО. Вести разговор на равных с блоком НАТО, начать определять правила игры в Европе и прочее, и прочее. И Украина была первым шагом. И не секрет, что в марте он несколько раз жалел о том, что начал с Украины», - заверил Валерий Соловей.

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Аналитик добавил, что Путин действительно жалел, потому что он неправильно оценил ситуацию.

Соловей предположил, что это, возможно была вина не путина, а людей, которые предоставляли ему информацию.

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«В том числе с украинской стороны. И когда казалось, что Украина вот-вот рухнет под тяжестью собственных ошибок и преступлений и российская армия если не будет встречена песнями и плясками, то, по крайней мере, хлебом-солью», -- отметил Соловей.

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Добавим, что по данным украинской разведки у путина есть по меньшей мере три двойника.

По словам начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, в украинской разведке есть специалисты, которые разбираются в этом вопросе.

"Я лично не являюсь "путиноведом", скажем так. Для меня есть точно три двойника, которых лично я вижу сразу. Сколько их на самом деле – надо просто поднять информацию", - заявлял Буданов.

Также сообщалось, что Путин тяжело и неизлечимо болен.

Также напомним, что появилась информация, что Путина готовятся отстранить от власти - есть несколько кандидатов в приемники.

Кроме того, Politeka.net писала, что после разгрома в Лимане оккупантов ждет новая кстастрофа.