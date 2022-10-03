Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны.

В ISW напомнили, что кадыров 1 октября обвинил российское военное командование в неспособности оперативно отреагировать на ухудшение ситуации вокруг Лимана. Пригожин повторил критику. Их заявления повлияли на российское информационное пространство. По мнению экспертов, кадыров и пригожин сломали кремлевский нарратив, пытавшийся смягчить удар поражения вокруг Лимана.

Исследователи отмечают, что кадыров специально нацелился на командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина. Но раньше путин публично выражал свое доверие лапину. Кроме того, западные военные чиновники также сообщали, что путин лично принимал оперативные военные решения в Украине и непосредственно руководил своим военным командованием.

Таким образом, по словам экспертов, путин несет ответственность за решение не только не укреплять Лиман, но и пытаться его удержать. Поэтому прямая кадыровая атака на лапина является косвенной атакой на путина, осознает это глава Чечни или нет.

"Путин, вероятно, осознает опасный путь, по которому начали идти кадыров и пригожин, что вызвало сопротивление подконтрольных кремлю голосов и блоггеров против прямой критики военачальников. Федеральные телеканалы охарактеризовали высказывания кадырова в адрес лапина как достаточно жесткие, а блоггеры утверждали, что ответственность за поражение в большей степени несет Минобороны россии", - говорится в отчете ISW.

Ранее сообщалось, что Путин тяжело и неизлечимо болен.

Также напомним, что появилась информация, что Путина готовятся отстранить от власти - есть несколько кандидатов в приемники.

Кроме того, Politeka.net писала, что после разгрома в Лимане оккупантов ждет новая кстастрофа.